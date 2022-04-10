長程戰略投送　解放軍6架運20飛赴歐

俄烏戰爭導致歐洲局勢緊張之際，有追蹤軍機動向的外國網民上周六（9日）發現，6架中國解放軍運20運輸機當天經土耳其空域飛向塞爾維亞，有指付運國產紅旗22防空導彈。同一批運輸機周日（10日）再次出發從中國前往塞爾維亞。

飛行追蹤數據顯示，該批運輸機從中國新疆自治區出發，飛越中亞國家後進入土耳其空域，當地有網民拍到它們飛越空中的畫面。其後，有身在塞爾維亞的網民上載照片，顯示運輸機降落在貝爾格萊德國際機場，之後啟程返回中國。這批運輸機周日再度出發前往歐洲，相信很大機會也是以塞爾維亞為目的地。

美國軍事網站The War Zone表示，運20不是首次執行赴歐的飛行任務，但今次組成大型的多機編隊出發，而非每次以單機形式執飛，做法引起外界關注。該網站不排除在北約空運武器支援烏克蘭時，中方以此方式展示其空中運輸能力。

中國官媒指根據了解，這是運20歷來前往海外執行任務的數量最多編隊；又引述內地軍事專家指，這標誌中國空軍長程戰略投送能力的重要提升。此外，大型編隊飛行難度相對大，編隊之間需要保持一定時間和距離間隔；與以往飛往俄羅斯不同，飛往塞爾維亞需要途徑多國，意味協調工作獲得這些國家的認可。

運20是中國解放軍新一代戰略重型運輸機，設計及作用類似美國空軍C17運輸機。它2016年正式服役，分為運輸版本的A型，以及空中加油版本的U型（運油20），外間根據公開來源統計到至少43架A型及U型服役，包括7架用於試驗。