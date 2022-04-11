孫春蘭：動態清零方針不變　要求減少影響生活

上海市新冠肺炎疫情持續，國務院副總理孫春蘭前赴當地調研疫情防控工作。她周日（10日）到訪市大數據中心及多間大學，了解核酸檢測各環節耗時及師生生活保障等情況，並強調堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，堅定信心迎難而上，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。

孫春蘭指，上海當前疫情防控正處最緊要關鍵階段，要進一步統一思想，以快制快、兵貴神速，在核酸檢測、轉運收治隔離、方艙醫院及隔離點建設等各方面迅速有力推進。她稱要及時深入分析疫情趨勢，根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情對生產生活的影響。

此外，孫春蘭重申要切實做好醫療救治工作，在快速有序組織好入院入艙工作同時，要做好康覆患者出院出艙工作，建立從醫院、方艙到社區銜接機制，確保出院出艙群眾順利回家。她最後要求當地各級黨委、政府發揚連續作戰精神，不折不扣將部署的任務落實到位，以更大決心實現日清日結，細心做好群眾工作，積極幫助排憂解難。

與此同時，國家衞生健康委員會疫情應對組組長梁萬年周日受訪時稱，上海每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然嚴峻複雜，絕不可掉以輕心。他指堅持無症狀感染者、輕症患者集中隔離是由「外防輸入、內防反彈」的總策略、「動態清零」的總方針所決定，重申抗疫是個系統工程、重大工程，堅定邁向「動態清零」目標。