涉受賄濫權　前省委常委周江勇遭起訴

最高人民檢察院周一（11日）發布消息稱，浙江省委前常委、杭州市委前書記周江勇涉嫌受賄一案，由國家監察委員會完成調查，近日由安徽省滁州市人民檢察院向滁州市中級人民法院提起公訴。

檢方起訴指控，周江勇利用擔任浙江省鄞縣副縣長，象山縣縣長、縣委書記，寧波市委常委、寧波杭州灣新區開發建設管委會黨工委書記，舟山市市長、市委書記，浙江省委常委、溫州市委書記，浙江省委常委、杭州市委書記等職務上的便利，為他人牟取利益，以及利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人牟取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

資料顯示，現年54歲的周江勇是浙江寧波人，於1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，有浙江省委黨校研究生、工商管理碩士學歷。他於2017年6月至2018年5月擔任浙江省委常委、溫州市委書記，其後由 溫州市委書記轉為兼任杭州市委書記。至去年8月，他涉嫌嚴重違紀違法，接受中紀委調查，今年1月被通報開除黨籍及公職。