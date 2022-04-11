廣州今起停面授課一周 南沙區密閉場所停業3天

廣州當局強調全力保障民眾的生活物資供應和就醫用藥等需求。

廣東省廣州市爆本土新冠疫情，全市中小學周一（11日）起暫停線下教學一周，採取線上教學，民眾非必要不離市。該市白雲區封控、管控區內共涉及55.6萬人，當局強調全力保障生活物資供應和就醫用藥等需求。南沙區自周一至周三（13日）起，網吧、娛樂場所、電影院等密閉半密閉場所暫停營業3天。

廣州將白雲區三元里大道1008號鴻盈匯大廈列為中風險地區，並在市內部分區域實施分級分類防控措施，其中將白雲區相關區域劃定了封控區和管控區。當局設立流動超市，為管控區的市民提供服務，他們提前在線上填報購物清單，就能在規定的時間，到自家社區的流動超市購物提貨。

白雲區科技工業商務和信息化局相關負責人表示，目前封控管控區域內物資供應充足，價格相對穩定，未出現生活物資斷供現象。白雲區南部部分區域實施封控管控首日，該區已組織103個保供應企業提供約825噸生活必需物資，全力保障封控管控區域內居民生活所需。

南沙區新冠肺炎疫情防控指揮部發布的通告顯示，為保障民眾生命安全和身體健康，減少因人員聚集帶來的疫情傳播風險，決定對該區重點場所採取臨時分級分類管控措施。全區批發市場、農貿市場、大型商場等重點場所要嚴格落實掃碼、查驗行程碼、測溫、戴口罩、限制客流等措施，減少人員聚集。