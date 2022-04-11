台力推社交距離App　立委質疑存私隱問題

台灣本土新冠疫情蔓延之際，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中上周六（9日）表示，為更精準及快捷發現染疫者，急需檢討及改變目前的防疫策略，未來將積極推行「台灣社交距離App（應用程式）」至1,200萬下載量，甚至在大型活動強制使用。惟周一（11日）有立法委員質疑存私隱問題。

陳時中上周六出席演講時指，由於變種病毒株Omicron的傳染力較強且潛伏期較短，導致現有的防疫措施已不具針對性。當局因此將大力推動社交距離App，同時要求公務員及企業使用，更希望其使用量能從現時的600萬提高一倍。陳表示，該App有助算出接觸時間，及時提醒密切接觸者做檢測或留意身體狀況，更稱未來將強制演唱會等大型活動中使用。

惟此舉遭部分專家及立委質疑。有專家表示，因目前確診案例每天新增數字龐大，即便使用上述程式，但對防疫的實際效果也不大，反而可能衍生資訊安全問題。國民黨立委李貴敏表示，當局已在使用簡訊實聯制，讓政府掌握使用者的行蹤，再推出上述App是侵犯民眾的私隱權；又提到有傳該App或含木馬程式，令使用者的手機資料曝光，恐有安全風險或有監控之嫌。