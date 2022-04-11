台今增630宗確診　單日首破600關口創新高

台灣的本土新冠疫情仍在高位徘徊，中央流行疫情指揮中心周一（11日）公布，新增630宗確診個案，單日首破600關口創新高。新症包括439宗本土及191宗境外輸入，本土單日病例數是今年以來第二高。當日沒有新增死亡個案。

指揮中心表示，新增本土病例為216男223女，年齡介乎未滿5歲至80多歲，在本月1日至11日期間發病，包括223人為無症狀感染。個案分布以新北市145宗最多，其次為台北市100宗，基隆市、高雄市、桃園市、花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、新竹市、屏東縣、台中市、嘉義縣、台南市、彰化縣、雲林縣、苗栗縣、嘉義市、台東縣均有新個案。當中台北市夜店群組個案急增，嘉義縣精忠營區再多5名新兵確診。

境外輸入個案方面，患者年齡介乎未滿5歲至70多歲，分別在上月30日至周日（10日），自越南、印尼、南韓、香港等地入境，其中越南有31宗佔最多，香港亦有1宗。全台累計28,040宗確診，當中854人死亡。

疫情延燒校園，再有學生確診，全台已有逾百間學校因而停課。台北大學上周五（8日）有2名學生確診，累計3人染疫，按規定要全校停課10天。但校方決定，周一起恢復面授課程。有學生在網上控訴校方沒開防疫會議，未讓他們提出意見，更直接公告恢復面授，質疑校方違規。

指揮中心另表示，由於全球疫情仍然嚴峻，加上評估台灣社區傳播風險將持續上升，為保障患者治療權利，並降低疫情對醫療系統的衝擊，周日已與美國藥廠輝瑞簽訂70萬人份口服藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）的採購合約，其中一半會於今年第二季前運抵。