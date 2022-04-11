官方強迫夫婦隔離　未感染證明如廢紙

上海市防疫亂象不斷，當地周日（10日）流出一段長約20分鐘的錄音，是官方執行人員聲稱一對夫婦感染新冠肺炎，上門要求帶走兩人隔離。夫婦強調持有最新未感染證明，要求對方出示感染報告對質。執行人員堅稱他代表浦東新區，更恐嚇祭出行政處罰，「對你的孩子都會產生不可逆的（影響）」，令夫婦最終無奈離家。內地各社交平台周一（11日）不斷刪除涉事錄音。

對話最初，執行人員自稱接到浦東新區疾控辦的指令，要求夫婦立即收拾細軟登上門外巴士，前往隔離。女事主指出她日前被報告染疫，後致電醫院核查發現數據錯誤，已證明全家未感染新冠。她又依據官方網上應用程式資料證明全家未染疫，並要求執行人員出示所謂報告。惟執行人員拒絕提供報告，更表明他無意多作解釋，警告夫婦若不配合，就立即依據《防疫法》處罰。

執行人員又肆無忌憚指，夫婦不滿意安排可以向上級投訴，惟目前必須按指令前往方艙醫院，表明行動強制。女事主直言在方艙的環境，即使原本未感染也會活活中招，又質問「那我是不是個刀死在你面前，你還拿屍體都要去嗎」，直斥執行人員草菅人命。執行人員其後喚來一名領導，兩人繼續複讀命令要求，又表明浦東新區人民政府承擔所有責任。

最終女事主決定屈服，僅表示希望先吃個飯，洗完澡再前往方艙，望執行人員暫且關上家門。執行人員一番留難後，表示只願意等不足半小時，叮囑夫婦準時上車。