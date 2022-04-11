東航空難未有結論　民航局斥謠言干擾調查

中國東方航空MU5735客機上月21日在廣西梧州墜毀，相關調查工作仍在進行中。民航局周一（11日）舉行本月第一場新聞發布會，批評網上屢傳出東航失事原因鎖定副機師等謠言，嚴重誤導社會公眾認知，干擾事故調查工作，將依法追究造謠者的法律責任。

民航局航空安全辦公室副主任吳世杰在會上提到，網絡上出現東航失事原因鎖定副機師、黑盒數據已出來、民航局安全辦下發緊急通知要求對執飛航班飛行人員進行航醫心理健康監測等傳言。他指出，這些傳言借政府部門、公安機關之名發布虛假訊息，已涉嫌違法，有關部門正配合公安機關開展調查追責。

會上又指，東航空難仍在調查中，尚不能給事故原因和性質下結論。各方將盡全力盡快查明原因，依法依程序發布有關訊息。吳世杰表示，民航日常安全管理十分關注包括飛行員在內空勤人員的思想和心理狀況，民航系統會不定期開展安全整頓，會不同程度地涉及包括空勤人員隊伍穩定、思想穩定的相關內容。

吳世杰直言，今次空難對民航一線從業人員的心理和情緒產生一定衝擊，部分員工情緒波動，尤其是部分年輕空勤人員出現應激心理反應，情緒較低落。民航局對此高度重視，全國民航安全電視電話會議專門提出要求，主動採取措施，幫助飛行員、乘務員和安全員紓解心理壓力，確保他們保持穩定的思想和心理狀態。