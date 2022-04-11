美報價太貴　台取消改裝或新購黑鷹直升機計劃

台灣的空軍原計劃將現有5架UH60M黑鷹直升機改裝，使其具備夜間搜救能力。但空軍參謀長黃志偉周一（11日）表示，原機改裝美方報價高達43億元（新台幣，下同，約11.6億港元），購買新機更要180億元（約48.5億港元），超出國防資源負荷，軍方已取消兩案。

台立法院外交及國防委員會、司法及法制委員會，周一早上聯席審查妨害兵役治罪條例修正草案，副防長柏鴻輝等官員列席並接受質詢。民進黨立委蔡適應提到，空軍計劃將UH60M黑鷹直升機加裝新型夜視裝備，但有兩種意見，分別是前年提出的原機改裝及去年的購買新機，詢問目前進度。

黃志偉回應指，由於上述方案超出現有國防整體資源所能負荷，已申請全案取消，並交由國防部審查。他指出，在整體資源運用考量下，未來仍以現有具夜搜能力的EC225及S70C兩款直升機繼續執行相關任務。惟立委指摘，預算都編了，也通過審查，質問當初是如何規劃。

有關海軍計劃向美國軍購新型MH60R反潛直升機一案，海軍參謀長蔣正國指出，已編列在今年機密預算中，發價書需求信函呈國防部審查，將如期提出。另外，對於國防部近日報告提到「後續配合新式裝備（AH64E）獲裝期程，再新建儲放棚廠」，陸軍參謀長章元勳否認這意味將添購AH64E阿帕奇攻擊直升機。