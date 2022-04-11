不堪防疫重壓　傳出居委集體辭職

上海實施封控措施以來，新冠病例仍持續增加，又因缺糧缺物資激發民怨，在前線執行措施的居委會成為出氣袋，防疫壓力巨大。近日有傳上海多名居委會工作人員不堪壓力，令他們身心俱疲，紛紛提出辭職，有居委會甚至出現集體請辭。

網上流傳多名居委黨書記的辭職信，包括上海昌里花園居民區黨總支部書記吳穎川、黃浦區五里橋街道海悅居民區黨總支書記馬勝燁、翰城居委等。辭職信中表示，疾控中心資訊混亂矛盾，居委無法第一時間掌握染疫者和密切接觸者，居民又急於知道相關政策及解封時間，令他們左右為難。

信中指出，居委會工作人員上下承壓，根本無力承擔和回答，收到上級唯一命令是「安撫好居民情緒」，但反問居民斷糧斷藥如何安撫。他們抱怨已經20多天不能回家、洗澡，每天只睡數小時，還甚麼都不知道。據報翰城居委全體辭職，直言「我們也有承受不住的時候」。

上周四（7日）凌晨在社區公眾號發文辭職的馬勝燁，在信中述說他遭遇的種種「不知道」和「難辦到」。該信迅速流傳開來，令他一夜之間成了「網紅」。居民看到信後，在公眾號留下萬字留言懇切挽留，希望他「挺住」，亦有曾作出批評的人向他道歉。他在周一（11日）刊出的訪問中表示，會繼續堅持下去，理解現在上海醫療資源壓力非常大，希望方艙醫院能早些實現「應收盡收，應隔盡隔」。