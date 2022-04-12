青少年沉迷看短片　專家稱政府及家長均須監督

短片平台近年在內地興起，不少人熱愛觀看短片。浙江省杭州市近日有家長表示，擔憂孩子過度沉迷於觀看這些短片，令其成績下降或影響身心健康。有專家指，僅有相關部門加強監管並不足夠，家長同樣須負監督之責。

內媒近日對杭州市內多間中學進行調查，發現近九成學生有使用短片平台的習慣，近五成家長表示其孩子存在沉迷的現象，且逾半數家長認為這對青少年的成長造成嚴重影響。家長主要擔心負面網紅以及惡意炒作等方面，恐會對未成年人的學習、成長和價值觀帶來不良影響。

專家楊群表示，短片的傳播速度快，故要完全迴避不切實際，惟某些青少年可能熱衷於模仿片中人物的形象及動作，甚至對此成癮，均會對其身心造成負面影響。楊認為，避免成癮應對此加緊預防，有關部門應加強監督及淨化影片內容，並規管網絡直播，為未成年人營造健康的網絡環境。

楊又指，家長可多鼓勵其孩子嘗試製作有價值的短片，激發創造力，並正確認識某些短片帶來的正面意義，這亦有助孩子轉移注意力。家長同時可在現實生活中培養孩子的興趣愛好，及提高他們的人際相處能力，以降低沉迷短片的風險。