台軍突演練驚醒台北民眾　大陸軍機入台西南空域

台灣軍方周二（12日）清晨以無預警的方式，派出F16戰機、經國號戰機、AH64E阿帕奇攻擊直升機等，飛臨台北上空展開假想敵演練，檢視並加強對重要目標防護戰力。突來的轟隆隆戰機聲驚醒不少民眾，甚至有人稱以為是解放軍進攻。同日解放軍軍機連續13天進入台西南空域，台軍機升空驅離。

台軍方人士證實，台軍周二清晨5時至上午8時展開聯翔操演，派遣F16戰機、經國號戰機、AH64E阿帕奇攻擊直升機等，模擬解放軍攻台演練，無預警飛越台北市周邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應。軍方特意選在清晨舉行演習，避免干擾民用航空運作，同時保持實際擬真狀態。

該人士指出，該演習統合三軍共同展開，是全島制敵及反空襲的重要訓練，由台軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採用分區同時的方式，模擬敵人攻擊重要陣地。三軍部隊接受命令後立即進行反制，整合防空武力及資訊電子戰力，展開聯合防空作戰。今次演練引起民眾議論紛紛，有人直言被「嚇死」，擔心是俄羅斯或大陸軍機來襲。

另根據廣播及航迹紀錄，解放軍軍機周二上午8時12分、8時52分、9時6分進入台西南空域，飛行高度為6,600米。台空軍在空警戒並廣播驅離，內容為「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。據統計，解放軍軍機本月每天都有進入台空域，台軍廣播驅離共25次。