有限度解封不代表「放飛」　防範區每周2次抗原檢測

上海市周一（11日）起根據核酸篩查結果，將該市劃分成封控區、管控區和防範區，並實施分區分類差異化防控管理措施。該市衞健委一級巡視員吳干渝周二（12日）在疫情記者會表示，經歷了長時間封控後，大家都想出門透透氣；但假如出現大量人群聚集，便會對防疫工作造成很大隱患。因此他強調，防範區不是「放飛區」。

吳干渝表示，周一全市定點醫院和方艙醫院的出院和解除隔離醫學觀察的數字超過了6,000人，他們將返回居住地接受健康監測。另據統計，自3月1日以來，累計出院和解除隔離醫學觀察超過2萬人。由於當前該市感染病例仍處於高位，政府呼籲市民不鬆懈、不聚集、減少流動、倡導居家辦公、非必要不外出；如確需外出，一定要做好個人防護，保持社交距離。

針對在防範區的具體管理措施，吳干渝稱要堅持強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模的策略，市民在居住小區內活動為主，可在防範區所屬街鎮內活動，不得流動到封控區和管控區。區內人士落實一周2次抗原檢測。防範區如出現感染者，將動態調整為封控區，落實相應管控措施。

對有指在封控區物資配送不暢，該市商務委副主任劉敏表示，不少送貨員因為封控原因無法上班，讓市民感覺到末端配送不暢。因此有關部門已推動電商平台增加外援力量，加大備貨量，將更多生活物資快速運達上海；同時推出保供套餐，將高頻剛需民生用品以集採集配的方式送到社區。