華籲盡快平息俄烏戰火　讓婦孺遠離傷害

聯合國安理會周一（11日）開會審議烏克蘭婦女兒童問題，中國常駐聯合國副代表戴兵於會上表示，若要從根本上解決烏方人道危機，必須盡快平息俄烏雙方的戰火，讓婦女及兒童遠離暴力和傷害。

內媒周二（12日）報道，對於克拉馬托爾斯克的火車站早前受導彈攻擊，導致包括婦孺在內數十名平民傷亡，戴兵表示中方深感痛惜，表明須查清事件的相關情況及具體原因，任何指控都應以事實為依據；並指當事方亦應嚴守國際人道法，切實保護婦女和兒童的人身安全。

中方讚賞為逃離烏克蘭婦孺開放邊境的國家，同時呼籲聯合國婦女署、兒童基金會、難民署以及人權事務高級專員辦事處等國際機構，加強監測並支持相關國家採取措施，以免該些婦女及兒童遭受「二次傷害」。

戴兵強調只有談判才能引領俄烏步向和平，故將支持雙方繼續展開談判，為達成停火積累條件，又指各國亦需作有利俄烏談判的事。他指僅一面倒地實施制裁及輸送武器，無助平息戰火，只會導致戰況全方位不斷升級，引發糧食及能源危機，令生活必需品的價格飆升，讓全世界人民付出沉重代價及數千萬婦孺受害。