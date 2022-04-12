鍾南山建議溝針　抗體水平較打3針滅活疫苗高

鍾南山帶領的團隊在學術期刊發表有關混合接種疫苗的研究報告。

中國工程院院士鍾南山團隊近日通過實驗室分析，顯示新冠疫苗第3針接種異種疫苗（即加強針溝針）可增強免疫效果。分析又指，不論是信使核糖核酸（mRNA）疫苗、現有的腺病毒疫苗，或國產已有的亞單位蛋白疫苗，混打加強針都比接種3針滅活疫苗抗體水平。

據「廣州新聞發布」微信號周一（11日）消息，上述研究結果剛剛在學術期刊《自然醫學》（Nature Medicine）上發表。內容顯示，巴西很多民眾在接種完2針科興滅活疫苗的180天後，第3針接種mRNA疫苗，對包括重症在內的預防作用都有明顯增加。

鍾南山稱，根據在真實世界裏觀察的結果，3針滅活疫苗和3針mRNA疫苗，對Omicron重症發生率的結果相似。而通過實驗室對疫苗免疫原性的分析，觀察其抗體的產生以及細胞免疫的能力，接種2針滅活疫苗後，使用1針的異種疫苗，其中中和抗體水平、特異性CD4水平的活性，都比3針滅活疫苗高。

鍾南山表示，根據這個情況，他第3針打的是中國智飛生物公司研發的重組蛋白新冠疫苗。他指出，從目前學術看法，異種疫苗作為序貫接種比較可取，但仍需要更多的真實世界證實。