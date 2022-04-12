台今增551宗本土新冠　創歷來新高

台灣周二（12日）公布新增663宗確診個案，包括551宗本土及112宗境外輸入，無新增死亡個案。本土個案創下今年單日新高，有台媒指出，撇除校正回歸，數字已超越去年三級警戒時單日新增476宗本土個案的最高紀錄，是歷來最多。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中同日受訪表示，台北市、新北市、基隆市、桃園市已列入高風險區域，又預料台灣本月底的單日本土病例將會破千。

指揮中心表示，新增的本土病例比一周前急增約1.5倍，患者包括291男260女，年齡介乎未滿5歲至90多歲，在上周一（4日）至周二期間發病，包括242人為無症狀感染。個案分布以新北市162宗最多，其次為台北市115宗，高雄市61宗，桃園市53宗，基隆市37宗，花蓮縣、台中市、新竹縣、屏東縣亦有雙位數的新症。

指揮中心發言人莊人祥表示，快測試劑的特異性高達九成以上，為了加速隔離、檢疫的檢測結果，即日起隔離、檢疫期滿前的第10天採檢將改為快測。

全台有逾200間學校因疫情停課，周二傳出教育部已擬定校園暫停面授課程的草案，將停止現行「兩人確診全校停課」的標準，改為「全校三分之一班級」教職員和學生列為確診個案或密切接觸者，便要實施全校暫停面授課程，直到相關人士檢測結果顯示無感染。教育部表示，最遲會在本周公布。

陳時中表示，除了基隆市外，已與台北市、新北市、桃園市聯絡，希望提出「全民防疫愛心篩檢」計劃，每次會發放20萬劑快測試劑。他指出，觀察到疫情確實走向當初期待的「輕症化」，但變種毒株Omicron與過去其他毒株相比，潛伏期更短，從感染到傳播甚至只需一天半，疫情調查已來不及層層匡列。因應愈來愈多患者，快測試劑成為主要檢測工具，但目前居家快測價格高，陳保證快測試劑價格將降至200元新台幣（約54港元）以下，強調之後會更便宜，且不用擔心供貨。