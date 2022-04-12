蔡英文視像晤訪台瑞典議員　望加強合作對抗威權

台灣的蔡英文總統周二（12日）早上以視像方式，會晤「台灣-瑞典國會議員協會暨歐洲議會議員聯合訪團」成員，她期望加強雙邊經貿及民間合作交流，攜手對抗持續擴張的威權主義。率團的「台灣瑞典國會議員協會」主席奧貝里（Boriana Aberg）則稱許台灣的民主，成為對岸人民的典範。

蔡英文感謝訪台議員長期在瑞典國會及歐洲議會關心台灣議題，支持台灣國際參與，又稱對方為台灣的好朋友。她指出，雙方理念相近、共享自由民主價值，認為面對威權主義擴張，國際民主陣線夥伴要合作共同守護生活方式。蔡英文又指，期待台灣未來與瑞典簽署通航協定，開展直航班機，促使經貿與民間合作更緊密。

奧貝里指，台灣民主指數全球排名第8值得尊重，但同時被中國大陸共產政權視作威脅，而大陸害怕給予人民任何形式的自由，所以才會一直以統一威脅台灣及提高挑釁。她續指，民主國家有義務與台站在一起，捍衞自由民主。而共同率團的歐洲議會瑞典議員魏莫斯（Charlie Weimers）就指，台灣對抗大陸威脅的同時，還保護人民的言論自由，這是歐洲需向台灣多加學習的地方。