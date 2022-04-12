內地上月至今增逾32萬宗本土新冠　上海疫情未遏

國務院聯防聯控機制周二（12日）召開新聞發布會，通報內地上月1日至周一（11日）累計新增325,303宗本土新冠感染個案，波及30個省市區。上海市連續8天新增感染過萬，社區傳播尚未有效遏制，預計未來幾天新增病例繼續居高。國家衞健委強調要堅持動態清零，商務部承諾會全力保障物資供應。

國家衞健委判斷，吉林省疫情總體趨勢下降，新增感染連續3天降至千宗以下，但仍屬居高。長春市每天新增感染人數下降，但管控區內社區傳播持續。上海市疫情仍處於快速上升期，且已播疫至多省多市，全國16個省份已調派4萬多名醫務人員和每天238萬管核酸檢測能力支援。至於其餘省份的零星疫情，因疫情防控措施快速有效落實，未形成大規模疫情、總體可控。

坊間憂慮無症狀感染者全被送往集中隔離，將令醫療系統不堪負荷，建議改為居家隔離。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友認為，無症狀感染者可能處於潛伏期，未來或演變成確診病例，居家隔離存在播疫風險。相反，無症狀和輕症患者接受集中隔離後，可防止疫情擴散。惟他未正面回應醫療系統負荷情況，但強調動態清零是內地現階段最有效防疫選項。

國家發改委承認，蔬菜價格因疫情物流受阻、成本上升，3月中旬以來明顯加價，其中上海、長春等地增幅較大，惟各地近日落實保障供應措施，令價格開始回落。負責保障供應措施的商務部則指，已及時監測各地生活必需品供應庫存，並指導內地大型商場超市充分預估市場需求、延長營業時間、增加重點時段備貨。

交通運輸部同日發出通知，要求高速公路服務區即使受疫情影響，亦不得擅自關停。就算出現確診或密切接觸者，也應先報請省級聯防聯控機制批准，方可關閉。同時嚴禁普通公路同一區段方向設置兩個以上防疫檢查點等。現有不符合上述要求的公路，須於周五（15日）前完成整改。