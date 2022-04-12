熱心收留變慘戴綠帽　華裔哈佛博士6槍怒殺外甥

美國麻省薩默維爾地區法院外上周四（7日）發生槍擊命案，44歲華裔男子薛成海（Chenghai Xue）早年好意安排23歲外甥王聰（Cong Wang）到美國發展，未料對方卻與妻子發生不倫戀，令他心灰意冷。王曾多次騷擾及威脅要殺死薛一家，近日法院拒絕延長限制令，結果薛一氣之下，向外甥頭部開6槍殺死對方，最終被捕。

法庭文件顯示，薛成海在哈佛大學取得博士學位後，便留在美國發展，更是當地兩間企業的股東。在數年前，他熱心地安排王聰到美國東北大學留學攻讀電腦專業。詎料2018年王聰竟趁舅父到中國出差時，與舅媽發生不倫戀。

這段不倫戀維持了2年，薛的妻子2020年提出分手，令王聰相當不滿，不斷發訊息給她，威脅要殺害她們全家。最終薛與妻子於同年夏天離婚，但二人仍住在一起。薛指控王曾攻擊他，甚至多次試圖闖入他家中，又在他住所外徘徊，因此向法院申請對王發布限制令。

在上周四，薛和王雙雙出席地方法院聽證會，期間法官決定不再延長薛對王的限制令。結果在數分鐘後，薛在法院外的停車場駕車向撞王，再將對方按在另一輛車上，近距離朝他的頭部連開多槍，令王當場斃命。

目擊事發經過的薛成海辯護律師巴拉比諾（William Barabino）指出，薛是相當友善的客戶，也非常愛兩個孩子。他形容法官否決延長王聰限制令，嚴重影響了薛的情緒，影響程度超出外界想像。薛成海上周五（8日）被控謀殺，出庭受審。