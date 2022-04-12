行業式微加疫情打擊　創立半世紀台出版社結業

在台灣擁有48年歷史的出版社桂冠圖書，日前透過社交媒體宣告結業，原因是受新冠疫情長期影響，加上讀書風氣不再。據知公司於今年2月28日經股東會決議解散，目前已進入清算程序，日後也不再提供相關服務。

出版社於Facebook粉絲專頁發文稱，桂冠圖書始創人賴阿勝的階段性任務「將西方思想與文化引進台灣，開啟台灣知識的新篇章」已經圓滿完成並落幕，「知識的燈塔，文化的桂冠」將隨着賴阿勝先生的腳步羽化，回到賴社長的身邊。發文附上寫有「桂冠永別」的插圖。

桂冠圖書於1974年5月創立，初期大量譯介外國文史哲經典叢書，全盛時期曾在台大校園對面成立圖書門市。1977年起公司陸續出版發行古龍「楚留香傳奇」等一系列武俠小說，風靡一時。但隨着出版業式微，公司於2007年遷至苗栗三灣。

賴阿勝於2019年11月在苗栗三灣行山疑失足墮崖身亡，當時其長女賴立文曾表示，父親的意外令家人措手不及，盼找到有同樣理想、理念者承接出版社，將品牌延續。無奈相隔2年多，公司終逃不過結業的命運。