高科技部署抗疫　謠傳可探測藏匿市民

上海市新冠肺炎疫情肆虐，網上近日流傳一則貼文，配圖顯示該市高速公路出入口附近，有防疫人員手持被稱為「生命探測儀」的機器，用以探測貨櫃車中是否藏匿從市內逃出的人。惟事後遭上海闢謠平台核實消息不實，指影片中的地點為外省市。

另一邊廂，上海臨港新片區再有方艙醫院周一（11日）交付啟用，佔地面積8.8萬平方米，院內設有1.36萬個床位，容納了3,800名醫生，1,500名保安及清潔人員。為應付人手短缺問題，方艙應用近300台機械人，分別負責室內外速遞物流，以及消毒殺菌等事宜，是上海首次實行「智能方艙」。

據了解，院內使用的無人車日均可承載約400件物品，並裝有激光雷達及毫米波雷達等多感知傳感器，可定位運輸物資，大幅提升配送效率；另有254台配送機械人來往各區域，以定時運送患者的一日三餐、藥物及廢物回收等需求，減少交叉感染的機會；院內還設置15台鈦米消殺機械人，透過紫外線消毒及等離子空氣過濾等多種方式，多方面進行徹底消毒。

同時，近日一坐落黃浦江一線濱江位置的寫字樓，亦因應疫情嚴峻改建設方艙醫院，將獲投放使用。相關負責人表示積極響應政府的防疫工作，並指已加緊建設工作，以供最多3,000餘人到此進行防控隔離。