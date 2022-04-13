內地昨增27920宗本土新冠　上海疫情反彈

國家衞健委周三（13日）公布前一天（12日）新增27,920宗本土新冠病例，包括1500宗確診及26,420宗無症狀感染，再創單日新高。其中上海市新增26,330新冠病例，包括1,189宗本地病例及25,141宗無症狀感染。上海疫情繼前一日稍為回落後反彈，且再創單日感染數新高。

上海新增本土病例中，23人為無症狀感染者轉確診，867宗確診病例和24,500宗無症狀感染個案在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。國務院副總理孫春蘭指出，上海疫情形勢依然嚴峻複雜，要堅決有力落實各項已部署的防控措施，推進「採、送、檢、報、收、治」，做好患者收治工作和醫療資源配置，既要防止疫情外溢，也要避免因執行簡單化出現交通堵點，導致斷供斷鏈等問題。

除上海外，吉林周二新增本土病例亦回升至逾千宗，包括233宗確診和852宗無症狀感染。其他新增本土病例地區為廣東、海南、浙江、福建、江蘇、山東、河南、黑龍江、湖南、陝西、天津、河北、遼寧、安徽、江西、湖北、雲南、廣西、青海、山西、四川、內蒙古。同日新增境外輸入病例118宗，分別為13宗確診和105宗無症狀感染。至今內地累計168,362人確診，當中4,638人病亡。

另官媒再發文強調要堅持「動態清零」防疫措施，指「一時不便」是為了「長康久健」。文章引述國家衞健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年稱，從公共衞生的角度看，全人群都是Omicron變種病毒株的易感人群。中國老年人口數量龐大，一些大城市人口老年化率較高。如果「躺平」，疫情對這類脆弱人群就是一場災難。