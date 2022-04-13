大學生網上求職無故受辱　母校同遭批評

湖南一名即將大學畢業的黃姓學生，近日透過網上招聘平台求職時，竟遭一名企業人事部職員斥其母校「不靠譜」，更被罵「垃圾終歸是垃圾」。黃先生事後向平台投訴，涉事企業招聘的頁面已被關停。

黃先生目前就讀於湖南工商大學四年級，由於臨近畢業，他從3月開始一直在網上找工作。3月26日，他通過私訊方式聯繫上「領航中視國際」公司的「人事總監」毛某。對方得悉黃先生的學校是湖南工商大學後，多次發訊對黃先生出言諷刺，又表示自己公司就是該學校的實習實訓基地。黃先生其後反駁，卻再遭毛某回覆「垃圾終歸是垃圾」。

黃先生對內媒表示，至今不明白對方為甚麼要辱罵他。據了解，黃先生應徵的崗位為電話客服，要求大專學歷，經驗不限，薪金為8,000至1.3萬元人民幣（約1萬至1.6萬港元）之間。黃先生認為自己的條件符合招聘要求，「可能是我回覆反駁了他的一些話，所以才對我有這麼大的惡意」。

周一（11日）下午，內媒發現在招聘網站上，該職位顯示「停止招聘」。黃先生表示，接到網站客服給致電道歉。他又稱，希望用人企業不要再夾雜私人情緒，「這也是對應聘者的一種尊重」。