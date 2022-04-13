上海嚴查哄抬價格　患者入住方艙平均減至一周

上海新冠疫情居高不下，當地大部分社區仍實施不同程度封控，保障民生物資供應成為關注點。在周三（13日）的上海市疫情記者會上，上海市市場監管局副局長彭文皓強調對個別假借團購之名實施哄抬價格、囤積居奇等違法行為，將依法予以查處，並將對速遞費、跑腿費價格明顯上漲問題採取措施。

記者會指出，當地周二（12日）單日核酸篩查共採樣905萬人、抗原檢測篩查1,094萬人，目前正在對混管檢測感染者開展後續的採樣檢測。位於國家會展中心、提供5萬張床位的當地最大方艙醫院項目，隨着1號和2號區域周三早上開始接收患者，已全面開放收治。

對有患者反映個別方艙的出艙標準不一致，上海市衞健委一級巡視員吳干渝回應，因為患者身體差異、抵抗力、免疫力不同，可能有基礎性疾病，所以在住院時間上會有差異。目前方艙醫院平均住院時間正逐步縮短至一周左右。

彭文皓表示，上海實施疫情防控以來，社區團購成為市民生活物資保供的主要方式。為進一步規範社區團購價格行為，市監局建議消費者選擇由正規的保供單位提供的商品。同時，注意保留團購商品的紀錄、與相關經營者溝通的截圖等，以便維權時作為證據，便於市場監管部門的後續核查和處置。

彭又指出，市監部門近日加強對重要民生和防疫用品的價格監管，截至周一（11日）共出動執法人員累計逾3萬人次，向各市場主體發放提醒告誡函近3.9萬份。其中，對銷售蔬菜哄抬價格、價格欺詐、低標高結等價格違法行為已查處192宗，部分經營者更被處以最高罰款。針對市民反映的「高價土豆（馬鈴薯）」、「99元包子」、「78元白菜」等情況，基本上在24小時內完成核查和辦結。