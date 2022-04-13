美借烏局勢批陸對台威脅　國台辦：打錯算盤

美國高官近日多次借烏克蘭局勢，批評中國大陸對台的軍事威脅，揚言大陸若武力攻台，美國及國際社會將干預並對華實施制裁。大陸國台辦周三（13日）舉行例行記者會時反斥，美方一些人企圖打「台灣牌」、「以台制華」是打錯了算盤；又批評民進黨當局近期大規模約談在台陸企，疑為出台《經濟間諜法》造勢，進一步升高兩岸對立。

國台辦發言人馬曉光表示，高度關注民進黨當局近期大規模約談在台陸企，搜查非法從事挖角台灣高科技人才活動，處心積慮抹黑恐嚇；批評對方變本加厲阻撓破壞兩岸交流合作，挑釁生事，只會損害台灣工商界和民眾的切身利益。他又斥責民進黨當局近來利用烏克蘭局勢上竄下跳，追隨西方反華勢力大肆鼓譟大陸軍事威脅，並非為了俄烏人民利益，而是妄圖藉機把台灣問題國際化。

對於美國多名眾議員日前聯名呼籲拜登政府，邀台參與印太經濟框架，馬曉光指台灣地區無論想參加甚麼經濟框架，前提都必須符合一個中國原則，反對台灣參與任何有官方性質的經貿安排或簽署有官方性質的經貿協議。他批評美國不斷炒作印太概念，本質上都是企圖搞小圈子遏制大陸；又重申美國眾議院議長佩洛西應立即取消訪台，正告民進黨當局立即停止勾結外部勢力謀「獨」挑釁的圖謀。

馬曉光回應有台商建議恢復南京、無錫等兩岸客貨運航點時，指民進黨當局前年單方面暫停除往返北京、上海、廈門、成都4市以外的兩岸其他空中客運航班，關於貨運航點的運行陸方沒有障礙，如台商和兩岸航運企業有需求將積極支持。他另提到因顛覆國家政權罪成在大陸被判囚5年的台灣民進黨前黨工李明哲，指李即將服刑期滿，將會依法釋放，有關方面將安排他返台。