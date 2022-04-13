保物流政策首日　內地貨運業界未見大改善

內地的本土新冠疫情仍然反覆，封控措施嚴重影響物流運輸。國務院辦公廳周一（11日）印發通知，要求嚴禁擅自阻斷或關閉高速公路、普通公路和航道船閘。但有大型物流平台業界指出，在周二（12日）保物流政策實施首日，未感受到明顯改善，沒有幾個分撥中心解封。有交通部門人士認為，地方政府需要更多措施以平衡好防疫和穩定物流的兩難選擇。

內媒周三（13日）報道指，在貨車司機管理政策方面，從長三角、河南等多地的交通管理部門得知，也未見較大的調整，普遍延續了本月初的管理措施；很多貨運公司實際營運，也無大幅改變。有地方政府人士表示，長三角中的多座城市毗鄰目前疫情嚴重的上海，面臨較大的防疫壓力，而物流又是風險較高的環節，在有限的人力和資源下，如何兼顧防疫成果和穩定的物流運行成為挑戰。

浙江省義烏市一間玩具企業負責人收到速遞公司周二發來的網點情況統計，當日在內地恢復的網點數量有187個，大多在本月初關閉，有的則從上月底關閉，恢復的網點主要分布在安徽、江西等地。負責人指，整體恢復量雖開始上升，但與前日相比未明顯增多，處於封閉狀態的網點數量仍有1,700多個。

江蘇省交通運輸服務監督部門工作人員周二表示，南京部分高速公路收費站仍處於關閉狀態，抵達南京前需要提前24小時申請「寧暢運」綠色貨運通道服務，相關部門未接到不再需要申請該服務的通知。另有物流公司負責人指出，申請貨運碼通行證難度高，很多時審核遲遲未批。而年紀較大的貨車司機也面臨各類碼使用的不便，要學習如何提交大量申請資料，加上各地有各自的應用程式和貨運碼，當中蘇州行政區就有5種進出碼，增加通行難度。