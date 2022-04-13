搞抗疫表演節目捱轟　電視台宣布暫緩播出

上海市的本土疫情仍然嚴峻，封控措施影響民眾生活。當地廣播電視台東方衞視原定周三（13日）播出《眾志成城 同心守「滬」──抗疫特別節目》，但在近日播出預告後引來批評，被網民斥責「不幹正事」，官方臨時宣布暫緩播出，平息民憤。

根據節目清單，電視台邀請了最眾明星參與這個抗疫特別節目的晚會，陣容強大。內容分為決心、信心、暖心、齊心守「滬」4個篇章，演唱多首知名歌曲、表演舞蹈、魔術、正能量小品等內容，目的是為上海市民打氣鼓勁。網傳電視台更打算在上海黃浦江邊，加班加點搭建晚會舞台。

電視台在疫情嚴峻時刻舉辦盛大的抗疫晚會，被民眾批評離譜可笑、不做正經事。有網民留言稱「這次上海的神操作太多了」、「上海市：抗疫晚會；上海人：抗議晚會」；亦有人揶揄「現場表演搶菜嗎」、「魔都的名號，真的做實了」、「老百姓飯都吃不上了，居然還搞晚會，上海真的沒救了」。

在一片罵聲中，電視台於周三凌晨宣布暫緩播出該個以雲錄製方式製作的抗疫特別節目，感謝民眾對其節目的關心，並歡迎外界對其工作提出意見。