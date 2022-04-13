市民離開佛山　須持48小時核酸檢測無感染證明

廣東省衞健委周三（13日）通報，過去一天新增22宗本土確診和9宗本土無症狀感染；其中確診個案分布為廣州20宗、深圳2宗，無症狀感染個案分布為深圳和佛山各3宗、廣州2宗、東莞1宗。佛山市新冠肺炎防控指揮辦宣布，周三凌晨零時起，市民離開當地須持48小時核酸檢測無感染證明。

佛山市新冠肺炎防控指揮辦周二（12日）晚發布關於進一步嚴格出行管理的通告，除了要求離開當地須持上述檢測證明，各級黨政機關、國有企事業單位工作人員須帶頭落實非必要不離佛的要求。該市禪城區祖廟街道、張槎街道部分區域周二起採取臨時管控措施，兩幢住宅樓劃定為封控區，實行區域封閉、足不出戶、服務上門；附近的管控區實行人不出區、錯峰取物、嚴禁聚集；防範區亦嚴格限制人員聚集，非必要不離開。

另在疫情較嚴重的廣州，市衞生健康委副主任、新聞發言人陳斌周二表示，過去兩日新增的13宗個案均與此前公布的病例或涉疫場所有關聯，傳播鏈清晰，疫情形勢整體可控。記者會上提到，廣州國資國企下沉廣州11個轄區支援疫情防控工作黨員幹部職工5.37萬人次，其中有1,600多人支援白雲封控管控區核酸檢測等任務，並強調重點保障管控區域生活物資投放供應。