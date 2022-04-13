大專生染疫全校逾3千人隔離　商場突封困千人

浙江省寧波市鄞州區周二（12日）在集中隔離點發現1人新冠病毒初篩顯示受感染，由於該感染者居住於浙江萬里學院錢湖校區，自當日下午起，該校2個校區共約2萬名師生員工進行核酸檢測，3,366人被緊急轉送到隔離點。

鄞州區新冠疫情防控工作領導小組辦公室周三（13日）通報，上述感染者為該校在讀學生，於寧波山海駁信息科技有限公司實習，已完成接種3劑疫苗。感染者已採樣並送寧波市疾控中心覆核，鄞州區已對其居住場所進行環境採樣檢測及消毒，並對其密切接觸、次密切接觸者全面排查並落實管控。

據報，自周二下午至周三上午7時半，浙江萬里學院共計轉移學生3,187人，教師及家屬179人。鄞州疾控中心共調配121輛車將師生送到紹興市及所轄的縣市區。自周二下午4時起，感染者所住的宿舍樓內共324名學生已全部經閉環轉運至隔離點。截至周三凌晨零時，已完成檢測的師生全部無感染。

同在浙江省，杭州市某大型商場周二下午臨時控封，造成逾千人滯留。網上影片顯示，商場多個出入口關閉，有身穿防護服的工作人員進入商場。有網民稱只是到商場泊車也被封控，要等核酸檢測結果。內媒同日從杭州當地相關部門獲悉，接到通知指商場正在進行流調排查，暫時不能進出，疾控中心工作人員已到場處理。