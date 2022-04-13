傳內地縮短入境者隔離時間　8城市列試點

綜合美媒及內媒周三（13日）報道，內地計劃在包括上海和廣東廣州在內的8個城市，試行縮短外地入境人士、密切接觸者的檢疫隔離時間，從目前的14天集中隔離加7天居家健康監測，調整為10天集中隔離加7天居家健康監測。

據報，有關試點通知由國務院應對新冠疫情聯防聯控機制綜合組發布，名為《關於開展新冠肺炎疫情防控措施優化試點研究工作的通知》，除上海和廣州外，其餘6個列作試點的城市包括四川成都、遼寧大連、江蘇蘇州、浙江寧波、福建廈門和山東青島。報道稱，有關計劃已於周一（11日）在部分試點城市實施，為期一個月。

根據通知，於上述城市的外地入境人士，除集中隔離和居家監測的時間縮短，期間需交叉進行6次核酸檢測和6次抗原檢測。以廈門為例，只要隔離10天內在同一集中隔離點沒有驗出感染，便可以較現有防疫政策減少4天的隔離時間。若在10天集中隔離期間驗出感染，則需完成原有14天集中隔離加7天居家健康監測。

美媒引述知情人士稱，是次內地在試點實施縮短隔離政策，只是為了減少隔離地點、相關人力和物力成本的壓力，並不代表放棄清零政策。