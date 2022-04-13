傳美英澳邀日加入AUKUS　聯手抗衡中國

美國、英國、澳洲組成的三方安全夥伴關係（AUKUS），被認為旨在聯手抗衡中國。日媒周二（12日）引述消息指，美英澳3國已就日本加入AUKUS這一印太地區的安全框架，與日方接觸。美國副國務卿舍曼同日與澳洲外交和貿易部長坎貝爾（Kathryn Campbell）通話，討論AUKUS、俄烏局勢、台海等議題。

日本多名政府相關人士向《產經新聞》表示，美英澳都曾就加入AUKUS事宜，與日本進行非正式接觸。雖然日本政府內部對加入AUKUS的意見積極，但日方已與上述3國各自有一個雙邊合作框架，包括日澳今年初簽署的《互惠准入協定》，以加強兩國聯演和行動，並互派部隊到對方境內。日本政府內部正考慮詳細評估日本加入該安全框架的效果。

AUKUS合作項目包括美英承諾向澳洲，提供核動力潛艇等一系列科技研發和技術轉讓合作。外界認為，美英澳與日方接觸的目的，是借助日本的技術能力，開發高超音速武器和增強電子戰能力。有日本政府官員認為，一個以美國及其盟友為中心的框架，對於應對崛起的中國有其必要性。

AUKUS領袖上周發表聯合聲明，宣布將共同發展高超音速、反高超音速及電子戰軍力，重申將致力維護自由開放印太區域。舍曼周二與坎貝爾通電話時表示，對該聲明及三方持續緊密合作表示歡迎。舍曼關注印太近來發展，並與對方討論與盟友夥伴合作，推進區域和平與穩定的機會，包括台海在內。二人亦談及盟友夥伴目前採取甚麼行動，就俄羅斯入侵烏克蘭向俄總統普京與相關人士究責。