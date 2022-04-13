台研修法規範　應對大陸假訊息攻擊

台媒周三（13日）報道，因應中國大陸對台發動假訊息攻擊日益頻繁，台灣的行政院正評估是否透過修法等法律層面規範，要求由社交平台及時移除和下架境外勢力的假訊息。但由於大陸假訊息攻擊或透過在台人士發動，難以分辨來自境外或境內，官員認為如何在不影響言論自由下修法頗為困難。

台行政院官員周三指出，大陸對台發動假訊息攻擊的4大手法，即大外宣、小粉紅、內容農場、在地協力者，其實是交互運用、分進合擊，未必是單一指揮系統下指令。行政院平時透過各部會區域聯防，加上與民間公私部門合作防範假訊息，但由於從教育體系培養媒體識別能力遠水難救近火，當局正進一步研議是否需要新做法，包括從法制面着手。

官員引述瑞典哥德堡大學報告指，台灣連續9年是境外假訊息攻擊最重災區，反映問題嚴重。但他提到，德國授權社交平台決定是否移除假訊息引發很大爭議，且成效不佳；而新加坡授權政府部門判斷是否假訊息再勒令下架的做法，則存在中央集權的非議。由於在野人士也會發表評論監督台政府施政，修法如何避免削弱言論自由，如何衡量必須審慎評估。