美指控威脅太空安全　華反斥為稱霸作藉口

美國國防情報局（DIA）周二（12日）發表報告，主要闡述中國大陸及俄羅斯對太空安全帶來的威脅，其中指大陸擁有大部分的偵察衞星可監控世界各地的軍隊。大陸外交部發言人趙立堅周三（13日）回應指，此報告為美方為稱霸太空而製造的藉口。

DIA指，大陸正在強化太空及反太空武器，早前曾發射多枚導彈，不僅可摧毀衞星，更能部署干擾器以衞星阻止通訊及全球定位系統（GPS）。美方指陸方截至今年1月已有逾250顆情報監視偵察衞星，數量僅次於美方，且大陸營運世界約一半的偵察衞星，並可對整個印太地區、美國及美國盟友的軍隊進行監控、跟蹤及定位。報告又指大陸正在持續開發專門針對美國衞星的干擾器。

趙立堅回應指，美國反覆渲染大陸及俄羅斯對太空安全的威脅，實際為美方轉移自身責任的表現。他指美國才是太空安全面臨的最大威脅，指對方作為擁有上千枚衞星的國家，迄今仍在持續發射各類衞星，且大力研發和部署具進攻性的太空武器。美方還參與大量商業航天投資，以作軍事用途，並長期消極應對有關的軍控法律文書，為該進程帶來巨大阻礙。趙立堅呼籲美方停止其行為及相關威脅論，並為維護和平及安全作貢獻。

另外，台灣將派遣「台總統特使」張子敬以「環境保護署署長」的正式官銜，出席美國及帛琉第7屆「我們的海洋」大會。趙立堅回應指，陸方不承認「台總統特使」的頭銜，並斥責美國及帛琉的行為將製造分裂，強調台灣為中國領土不可分割的部分，呼籲對方應恪守一個中國的原則。