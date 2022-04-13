建行深圳分行前行長受查　涉嚴重違紀違法

中央紀委國家監委網站周二（12日）晚上發布消息稱，中國建設銀行深圳市分行前黨委書記、行長王業涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐中國建設銀行紀檢監察組紀律審查和山東省青島市監察委員會監察調查。有內媒報道稱，擔任建行深圳分行行長超過7年的王業近期已被有關部門帶走，其手機一直關閉。

報道指，2014年12月，深圳銀監局核准王業中國建設銀行深圳市分行行長的任職資格。在這之前，他曾任建行大學華南學院院長。在今年3月下旬建行的人事變化中，王業被調任該行科技成果評價改革試點工作領導小組，主要負責研究相關改革試點的政策、制定工作計劃、協調各部門資源等。

從今年3月開始，建行總行對該行系統內中層幹部進行大幅調整，為數20多人，涉及總行一級部門和各子公司負責人，不少為分行和總行一級部門輪換。今年2月以來，深圳建行因貸款「三查」不盡職、貸款資金被挪用等問題，多次遭深圳銀保監開罰，一個月內被處罰金額超過260萬元人民幣。

另有報道指，目前建行深圳分行行長是李洪茂，惟深圳銀保監未正式公示任命消息。公開資料顯示，李洪茂曾任建行廣東省分行副行長，2018年10月出任貴州省分行行長。