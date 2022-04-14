南京辦熄燈儀式　悼今年離世大屠殺幸存者

江蘇省南京市侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館內周三（13日）舉行「熄燈」儀式，悼念今年以來先後離世的4名南京大屠殺幸存者。截至目前，南京侵華日軍受害者援助協會登記在世的幸存者僅剩57人。

紀念館的史料陳列廳內，由百名幸存者照片燈箱組成的照片牆上，今年先後離世的祝再強、濮業良、王素明和王恆，各人的照片由明轉暗，親屬們手持白菊依次走近獻花並鞠躬，與親人道別。南京市委宣傳部副部長、紀念館館長周峰表示，熄燈儀式既是對去世幸存者的緬懷與哀思，也是我們對歷史記憶的銘記與傳承。

去世的老人中有2名曾是軍人，分別為終年90歲的祝再強，以及終年100歲的王恆。1937年12月，南京淪陷，祝再強一家十口人離家逃難，當時5歲的祝再強親眼看見江東門附近的水田有大量被日軍槍殺的屍體。浩劫過後，他毅然穿上軍裝參與抗美援朝戰爭。王恆年少時他親歷浩劫，痛失至親。青年時，他參軍上前線，參與淮海戰役、渡江戰役等，其後被授予海軍上尉軍銜。

儀式結束後，家屬們將老人生前使用的物品捐贈給紀念館，包括祝再強的軍校畢業證、濮業良的民國戶籍卡影印本、王素明的光榮在黨50年紀念章，以及王恆當兵時用過的牛皮公事包等。