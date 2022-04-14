內地本土新冠昨增近3萬宗　上海單日新症續破紀錄

國家衞健委周四（14日）公布，內地前一日新增本土病例29,317宗，包括2,999宗確診和26,318宗無症狀感染，單日本土新症續創新高。本土新症中有27,719名患者來自上海，包括2,573宗確診及25,146宗無症狀感染，上海繼續是內地今輪疫情的疫央。

上海市衞健委表示，新增病例中114人為早前無症狀感染者轉確診，2,200宗確診和24,548宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入無症狀感染者1宗，在閉環管控中發現。

除上海外，吉林新增本土病例999宗，包括325宗確診和674宗無症狀感染。其他新增本土病例地區為廣東、浙江、福建、黑龍江、山西、河南、江蘇、海南、雲南、河北、安徽、陝西、青海、北京、遼寧、江西、山東、廣西、湖北、內蒙古、重慶。同日新增境外輸入病例94宗，分別為21宗確診和73宗無症狀感染。至今內地累計171,382人確診，當中4,638人病亡。

上海市網信辦周三（13日）表示，近日網傳「居委倒賣20萬箱捐贈物資」、「市民訊息登記不全導致核酸白做」、「『黑快遞』為了賺錢，核酸造假」等，經舉報並查證均為虛假訊息，辦公室已協調相關部門封停6個散播虛假訊息的網絡群組，處罰首發謠言的多個微信個人用戶。