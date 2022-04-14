封控後新冠持續高企　因Omicron亞型BA.2傳播快

上海爆發新一輪新冠疫情後，小區已封控超過一個月，感染人數仍不斷上升。市疾控中心副主任吳寰宇周四（14日）解釋，持續出現感染個案的原因包括數據滯後、家庭聚集性傳播新冠變種毒株Omicron亞型BA.2等。

上海市疫情防控記者會公布，截至當日上午9時，該市已累計排查並管控密切接觸者和次密切接觸者合共逾40萬人，其中35.6萬人經核酸檢測無感染，其餘未有結果。上海至今建立6個市級方艙醫院，周四凌晨零時累計收治感染者近8萬人，過去2天逾2萬人出艙返家。

吳寰宇表示，由於核酸篩查工作量很大，混管檢測如發現感染後，要進行單採單檢覆核，再開展流調才上報審核，因此篩查數據有一定的滯後。其次，上海存在家庭聚集性傳播，造成今輪疫情的毒株是Omicron亞型BA.2，具有隱匿性強、傳播快的特點，潛伏期大多為3至5天，家庭內傳播是當前主要傳播途徑，一般來說家庭內發現1名感染者時，其他家庭成員可能已被感染，但尚處潛伏期，會在後續的篩查陸續檢出。

此外，上海雖然處於全域靜態管理階段，居民足不出戶，但仍有很多物資在流通，如果有遭新冠病毒污染的物品，不排除接觸後造成感染。