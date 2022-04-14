紐最高法院接納中方保證　允引渡殺人犯赴華

新西蘭最高法院周三（13日）裁定，該國司法部可接受中國提出的引渡要求，把涉嫌於2009年在上海殺害一名女子後潛逃回國的新西蘭韓裔公民金京燁（Kyung Yup Kim，音譯）引渡到中國受審，開創新西蘭先例。裁決引來國際人權團體和中國問題專家質疑，認為日後可讓中方要求引渡新西蘭境內的異見人士。

最高法院法官接納中國保證金京燁在華不會面臨侵犯人權或酷刑的風險，認為他在中國無遭受不公平審判風險，因此推翻上訴法院2019年裁決，批准新西蘭司法部接受北京提出的引渡要求。法院又指，中方已承諾金京燁在華羈押候審期間，新西蘭駐當地大使館或領事館可派遣代表每48小時前往探望一次，確保對方獲足夠支援。

金京燁的代表律師指出，中國的司法系統存在系統性的酷刑，中國政府關於酷刑的保證根本不值得一提，批評新西蘭不能指望中方保證會有公平審判，而且中國法院審判外國公民時，通常把被告原籍國的外交官排除在法庭之外，金京燁一方準備把案件呈交聯合國人權委員會請求仲裁。