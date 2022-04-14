超市賣場陸續重開　連鎖營業門店一周倍增

上海市自周一（11日）起實施分區分級差異化防控管理，封控區和管控區的商店「關門不停業」，防範區商店允許有限度恢復營業。內媒周三（13日）報道，鬥大型連鎖超市在上海可營業的門店較上周增加了一倍。

報道稱，從上周六（9日）開始，上海聯華超市有545家門店復工，門店可投入的人力也增加20%。家樂福上海可營業的門店比上周增加了一倍，還有一些門店等待環境評測，預計周末可營業的門店可恢復到80%。

上海市商務委副主任劉敏周二（12日）稱，目前上海超市賣場相關網點解封工作正在穩步推進。該市建立保供「白名單」，必備的超市賣場、便利店、藥房等非涉疫網點，可申請解封；對防範區，商場、超市、藥店等基本生活必需物資供應場所恢復營業，大型連鎖餐飲企業逐步恢復營業，但仍暫停堂食，實行線上訂餐、線下配送。

處於封控區和管控區的恢復營業場所，工作人員每日進行一次抗原檢測和核酸檢測。員工應集中居住，閉環管理，固定服務區域，加強健康監測。處於防範區恢復營業的商場、超市賣場、藥店等場所，則嚴格落實錯峰、測溫、戴口罩等防控措施，市民必須掃「場所碼」入場。