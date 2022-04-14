東北亞局勢趨緊張　中美日俄海上練兵

東北亞局勢轉趨緊張，美國航空母艦在日本海與日本自衞隊演習之際，俄羅斯海軍太平洋艦隊也在同一海域練兵，出動潛艇及反潛巡邏機對海上目標發動海空攻擊。美國亦派出偵察機前往黃海收集情報，不排除是回應中國4艘055型驅逐艦的演習。

俄羅斯海軍太平洋艦隊周四（14日）表示，艦隊旗下最新型柴電潛艇堪察加彼得羅巴甫洛夫斯克號及沃爾霍夫號在日本海發射熾熱巡航導彈，擊中模擬敵軍水面艦艇的海上目標。此外，艦隊海軍航空兵派出兩架伊爾38反潛巡邏機，演練使用雷達搜索和發現假想敵海上目標，並在指定區域發現目標後投擲OFAB250航空練習炸彈。

與此同時，美國海軍航空母艦林肯號、神盾巡洋艦莫比爾灣號、神盾驅逐艦斯普魯恩斯號周二（12日）起在日本海，與日本海上自衞隊神盾驅逐艦金剛號及驅逐艦電號、日本航空自衞隊F2戰機演習。日本自衞隊表示，電號與F2在前一天的演習與林肯號航空母艦打擊群展開水面作戰及反艦演習，未知是否針對中國海軍展示實力。

另一方面，美國空軍一架RC135V偵察機周四從日本沖繩縣嘉手納空軍基地出發，先向北經東海飛入黃海，之後飛往東部進入南韓，在接近三八軍事分界線的空域盤旋，相信是監視北韓。更值得留意的是，周日（10日）至周一（11日）拍攝的衞星圖像顯示，中國海軍055型驅逐艦南昌號、拉薩號、鞍山號、無錫號在黃海演習。