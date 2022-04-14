中疾控列居家隔離要求　單獨居住避免共用廁所

內地市民因防疫問題無法外出，只能由快遞人員將物品送到小區。（中新社圖片）

中國疾病預防控制中心周三（13日）公布最新居家隔離人士防控要求，涉及房間、居家隔離醫學觀察者管理、共同居住者防護三方面內容。

新防控要求列明，隔離人士如果有多套房屋，最好單獨居住；如只有一套房屋，則選擇屋內通風較好的房間作為隔離室，盡量使用單獨廁所；條件不允許，最好不要選擇居家隔離。房間盡量避免使用空調，如需使用，應選擇分體式空調。

隔離人士應在衞生機搆評估及社區管理人員指導下居家隔離；拒絕一切探訪，隔離期間不得外出。如因就醫等理由確需外出，需經所在社區管理人員批准方可，並安排專人專車，落實閉環管理。

中心提到，隔離人士的共同居住者或陪護人員亦需遵守居家隔離管理要求。共同居住者與隔離者共處一室時應佩戴口罩，並及時更換；與居家隔離者有任何直接接觸，或離開其居住空間後，準備食物、飯前便後、戴手套前、脫手套後要清潔和消毒雙手。

居家隔離人士定義包括密切接觸者和次密切接觸者的特殊人群、實施「7+7」集中隔離及居家監測的入境人士、出院後的患者和解除隔離後的無症狀感染者，以及其他經專業人員評估無法進行集中隔離醫學觀察的人士。