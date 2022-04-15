官徵用公寓隔離　住客抗議爆警民衝突

上海市新冠肺炎染疫總人數飆升，政府徵用大量處所作為集中隔離設施。位於浦東新區的張江納仕國際社區，近日突然被徵用11座人才公寓大廈作隔離，更要求部分住客即時遷出租住房間。大批居民不滿，周四（14日）上街抗議，其後演變警民衝突，警員壓制多人。

浦東新區張江鎮政府周二（12日）發出蓋章文件，要求徵用大廈。惟公寓住客揭露，屋苑並不適合用作隔離場所，例如各大廈間距僅10米至20米，隔離處所露台、窗戶未有封鎖，同一大廈使用中央冷氣系統等；一旦新冠患者遷入，將造成交叉感染，威脅近500名居民健康。住客亦提到，政府上月中已經徵用5座大廈作隔離，住戶念及相關大廈離主居民區較遠，未提出異議，豈料政府毫不體諒。

大批住客不滿要即時遷出，張江鎮政府周二派出應急辦主任曹建文及管理社區的張江集團總經理交涉，並同意暫緩居民遷出，承諾兩天後再作答覆。惟到周四，大批身穿白色防護衣、背後印有「警察」字樣的警員，護送一批載有方艙物資的工程車進入屋苑。有居民不滿阻止，警員隨即壓制多人，其中一名中年男子伏在地上，雙手被警員反鎖背後。警民在街上糾纏衝突，多名居民圍觀。

衝突期間，部分居民跪地請求警方阻止家園被徵用，警員則站立維持秩序，未有回應住客訴求。不久，警方再派出多批警員增援並展開清場行動，押走多人帶上警車，期間有住客被抬走時身體多次撞擊路面。圍觀居民受驚哭喊四散，附近多輛車響按表達不滿，場面混亂。有居民指出當時電話信號被攔截，無法致電求助。

相關影片周四熱傳內地各大社交平台，多名網民到上海市官方帳號留言要求回應解釋，但截至當晚仍然未有通報。公開資料顯示，張江公寓是上海市引進國際高技術人才的房屋配套設施，標榜只租不售，月租略低於附近屋苑價格，公寓一期項目去年7月開放。有知情人士指，衝突中被帶走的住客包括清華大學博士畢業生。