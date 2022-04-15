發掘中國已知海拔最高遺址　研究西藏早期喪葬習俗

西藏自治區文物保護研究所周三（13日）通報，去年西藏發掘一處洞穴遺址，是目前中國已知海拔最高的考古遺址，也是西藏單個遺址發現人骨、動物骨骼數量最多的遺址。此類墓葬遺存為西藏罕見，為研究西藏早期喪葬習俗提供重要的資料。

西藏自治區文物保護研究所、四川大學考古文博學院、仲巴縣文化（文物局），去年聯合對遺址開展考古調查、測繪與發掘工作。研究所文博館員赤列次仁介紹，頂瓊洞穴遺址位於日喀則市仲巴縣瓊果鄉境內，為自然形成的地下溶洞，洞口海拔5000米，分為上下兩個洞穴。

頂瓊洞穴上層洞穴總體東向西斜坡曲折延伸，總長67米，其最深盡頭處有一孔深達14米的豎洞連接下層洞穴，以動物骨骼居多。下層洞穴在豎洞末端兩側分布，總長約50米，以人類骨骼為主。通過初步鑑定和統計，洞穴內堆積人類骨骼個體數至少100個，動物骨骼個體數500餘個；人類遺物較少，包括陶質、銅質、鐵質、竹質、紡織品、竹器等20餘件（套）。

通過相關測年數據，基本確定該洞穴為一處秦漢時期持續利用的人類活動遺存，其性質初步判斷為一處早期的洞穴叢葬遺存。初步判斷，遺址考古學文化面貌與其相鄰的西喜馬拉雅南麓的木斯塘，及西藏西部阿里地區早期考古學文化相似，對研究西藏西部早期歷史和跨喜馬拉雅山地文化交流具有重大學術意義。