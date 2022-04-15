內地昨增逾2.4萬宗本土新冠　上海新症回落

國家衞健委周五（15日）公布，前一日新增本土新冠病例24,166宗，包括3,472宗確診和20,694宗無症狀感染者，數字較此前一日回落。上海新症依然佔最多，新增本土新冠病例23,072宗，分別為3,200宗確診和19,872宗無症狀感染者，數字同樣回落，但情況仍然嚴峻。

上海的新增病例中，307人為早前無症狀感染者轉確診，2,547宗確診病例和19,494宗無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。新增境外輸入性無症狀感染者1宗，在閉環管控中發現。

繼續在上海研調指導防疫工作的國務院副總理孫春蘭周四（14日）主持疫情防控專題會，再強調堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，要加快建設方艙醫院，全市加強資源統籌，各區深挖潛力，暢通出院流程，盡早實現出院數大於入院數的正向循環。她指示全力做好民生保障，優化完善供應體系，加大主副食品和生活物資的調運，打通物流配送的堵點，有力做好保供穩價。

除上海外，其他新增本土病例地區為吉林、廣東、浙江、山西、福建、黑龍江、雲南、山東、青海、陝西、北京、內蒙古、江蘇、天津、遼寧、江西、河南、湖北、重慶、四川、廣西、安徽、河北、海南、貴州。同日新增境外輸入病例102宗，分別為14宗確診和88宗無症狀感染。至今內地累計174,868人確診，當中4,638人病亡。