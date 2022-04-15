CIA局長：華領導人是俄侵烏的沉默夥伴

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯周四（14日）在喬治亞理工學院發表演說，形容中國國家主席習近平是俄羅斯入侵烏克蘭的「沉默夥伴」，直指中國是CIA歷來面對最大挑戰和最深刻考驗。

伯恩斯表示，世界變得更複雜及競爭激烈，伴隨日益敵對的中國、好鬥和修正主義的俄羅斯崛起，CIA必須重新構想自己才能在新時代成功競爭。他指出，俄羅斯侵略烏克蘭構成的直接威脅，加上中國具野心的領導層帶來長期問題，兩者是21世紀最重要的地緣政治挑戰。他稱中國作為普京侵烏的沉默夥伴，是美國最大的挑戰，北京尋求在各領域取代美國，包括由經濟至軍事實力、太空到網絡空間，中國意圖代替美國成為印太地區霸權。

提到普京，伯恩斯透露對方近年加強掌控俄羅斯，顧問圈子縮窄，無人會質疑其決策。CIA去年秋季開始收集俄準備侵烏的情報，美國總統拜登同年11月派遣伯恩斯赴俄見普京，直接傳達華府對莫斯科計劃開戰的憂慮及攻烏後果。伯恩斯稱，普京當時認為烏克蘭不太可能有效抵抗，但俄軍攻烏後已證明看法錯誤。