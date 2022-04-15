美議員訪台期間　解放軍台海周邊海空演練抗議

美國國會議員代表團訪台期間，大陸解放軍東部戰區周五（15日）宣布在東海及台灣周邊海空域組織驅護艦、轟炸機、殲擊機等多軍兵種聯合戰備警巡，展開對海突擊等演練，以回應美國近日在台灣問題屢發放錯誤信號。

東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，今次行動是針對近期美方在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號而組織。美國惡劣行徑和伎倆完全是徒勞的，也是十分危險的，玩火者必自焚。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和地區和平穩定。

大陸國防部發言人吳謙周五批評美國一方面作出不支持「台獨」的承諾，一方面向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號，這是極其虛偽的，毫無信義。陸方堅決反對，向美方提出嚴正交涉。東部戰區近日在台海演練，這是根據當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，解放軍將採取一切必要措施挫敗外部勢力干涉和「台獨」分裂圖謀。

同日，解放軍軍機上午10時左右兩度進入台灣西南空域，飛行高度為7,200米。台空軍廣播驅離，內容為「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。美軍KC135加油機和P8A海神反潛巡邏機等，當日亦現身巴士海峽。