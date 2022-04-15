無視大陸反對　美近年屢派代表團訪台

中國大陸周五（15日）在東海及台灣周邊海空域軍演，抗議美國近期在台灣問題上頻頻釋放錯誤信號。美國近年多次派出代表團旋風式訪台，聲稱展示對台灣的支持，雙方又加強合作，大陸多次表達不滿。

【2020年】

8月9日：美國衞生及公共服務部部長阿薩率領代表團訪台，成為1979年美台斷交以來，首位訪台的美國內閣官員。

8月28日：台灣的蔡英文總統宣布放寬美國含萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉進口。

9月17日：美國國務次卿克拉奇率團訪台，再創1979年以來最高級別的訪台美國官員。

【2021年】

3月28日：美國駐帛琉大使倪約翰隨行帛琉的總統惠恕仁訪台，是美台斷交以來首次有美國大使抵台。

4月14日：美國民主黨籍前參議員多德率團訪台，是美國總統拜登上任後首個安排赴台的美方代表。

11月25日：美國民主黨籍眾議院退伍軍人事務委員會主席馬克‧高野率團訪台，蔡英文翌日宣布2022年1月起台軍退除役官兵輔導委員會派員常駐華府。

【2022年】

3月1日：拜登派具有國家安全及軍事背景的跨黨派代表團訪台。

3月2日：美國前國務卿蓬佩奧率團抵台。

4月7日：傳出美國眾議院院長佩洛西同月10日訪台，惟大陸表明反對後即傳出佩洛西確診新冠肺炎，訪亞洲行程押後。

4月14日：美國國會議員代表團抵台，解放軍翌日於東海及台灣周邊海空演練示威。