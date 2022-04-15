日戰機攔解放軍　去年緊急升空722次

日本防衞省周五（15日）表示，航空自衞隊戰機2021年度因應他國飛機進入防空識別區而緊急升空共1,004次，是歷來第二多，主因是針對中國軍機的緊急升空次數大增至722次，佔總數約70%。日本防相岸信夫表示，中國的國防政策與軍事力量缺乏透明性，造成區域與國際社會安全保障的強烈疑慮。

防衞省數據顯示，2021年度航空自衞隊戰機緊急升空次數比2020年度的725次大增，是僅次於2016年度1,168次的最高紀錄。去年度以應對中國軍機緊急升空次數最多，比2020年度的458次大幅增加。日本戰機應對俄羅斯軍機緊急升空266次，約佔整體26%，與2020年度幅度相同。

中國軍機與無人機於2021年度通過沖繩本島與宮古島空域共12次，比2020年度的4次大增，其中以偵察機最多，可見中國的情報收集活動趨於頻繁。另外，中俄轟炸機去年11月第3度共同飛行，解放軍航母艦載機同年12月升空等，中國軍機的飛行樣態更多樣化。去年亦兩度發現中國的新型無人機，可見北京持續自行開發無人機。