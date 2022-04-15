華披露首宗　境外公司竊高鐵數據案

中國官媒周五（15日）披露《數據安全法》實施以來，國家安全機關破獲首宗涉案數據被鑑定為情報、涉及高鐵運行安全的危害國家安全類案件。上海市一名王姓科技公司銷售總監，因涉嫌為境外刺探、非法提供情報罪，去年12月31日被市國家安全局執行逮捕。

案情指，王Ｘ2020年底經朋友介紹，接洽一間西方境外公司，對方自稱有客戶從事鐵路運輸技術支撐服務，因進入中國市場需要了解內地鐵路網絡。惟新冠疫情下難以派人入境，遂委託內地公司收集中國鐵路信號數據，包括軌道使用的頻譜等資料。雖然王Ｘ所屬科技公司的法務諮詢指出，上述委託可能危害國家安全，惟公司仍選擇接下項目，僅希望對方提供相應的合法文件。

境外公司卻稱在其他國家未收過同類要求，反而催促涉事科技公司盡快開工，並列出一份所需設備清單，包括天線、電腦、硬碟盒等。涉案境外公司又口頭要求，王Ｘ派人在固定地點收集3G、4G、5G、WIFI等信號數據，並乘搭高鐵行經北京等16個城市收集數據和測試。惟因上述要求敏感，境外公司未有以文字詳細列明內容。

到項目開始時，境外公司突然提出要辦理一個境外內聯網登入服務，聲稱以便測試信號；實際上可實時翻閱所得高鐵數據。由於項目承諾利潤高達80%到90%，王Ｘ所屬科技公司默許對方行為。直至5個月後，境外公司再要求獲取特定參數，惟科技公司諮詢相關部門後，明確得悉不能提供，遂決定完結已近半年的項目，並介紹另一間公司接手，以獲取9萬元人民幣（約11萬港元）分紅。

但不久，國家安全機關便追蹤到王Ｘ所屬科技公司。經鑑定，兩間境內公司所收集的GSM-R信號可直接用於高鐵列車運行控制和行車調度指揮，被國家保密行政管理部門鑑定為情報。單一個月，境內公司已收集到500GB信號數據。不法分子如果非法利用數據干擾或惡意攻擊，嚴重時將會造成高鐵通信無線中斷，對鐵路運行構成重大威脅。相關部門亦查出，涉案境外公司長期合作客戶，包括一個西方大國的間諜情報機關、國防軍事單位以及多個政府部門。