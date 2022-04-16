邊境縣封控50天　店舖全關如死城

廣西自治區防城港市轄下的東興市，位於中國大陸海岸線最西南端。當地自今年2月24日發現1名新冠感染者開始進入全民居家隔離，迄今已達50天，有居民指已接受40次核酸檢測。但由於傳染源尚未查清，東興市內本土病例和無症狀感染者仍在增加。當地周五（15日）通報，前一天新增136名感染者，連續3天創下新高。

當地國企員工小黃（化名）自疫情出現後一直擔任志願者。她指自2021年來，東興市一共經歷兩輪影響較大的疫情，第一次是去年12月，當時亦要求在家工作，但封控不足14天便解封。惟到今年2月底，疫情新增感染者不斷增加，東興市隨即要求學校全部停課，並劃定封控區、管控區和防範區，其後更細緻劃分成社區網格，邊界用鐵絲網阻攔。

小黃形容目前全市氣氛比較壓抑，對比去年12月疫情的傳播鏈清晰受控，且病例集中在附近的一條村，所以市區並無壓力。惟本輪感染者集中在市區，且傳播鏈極不清晰，源頭至今未明。封控措施維持下，本地店舖全部關門不再提供外賣，商家壓力巨大。不過政府在每個網格有安排固定物資售賣點，物價稍微比平常貴，所以居民基本上有錢就不會缺糧。

東興市衞生健康局周三（13日）直言仍無解封計劃，並解釋當地疫情來源比較複雜，衞健委管理方法有別於其他非邊境城市。雖然當地明文上是低風險地區，但須按照中、高風險地區防控執行。工作人員又透露尚未找到疫情源頭，「這兩天有爆發式無症狀感染者病例，希望這就是源頭吧，盡快找到源頭」。